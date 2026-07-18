Bad Bunny a Milano canta di sesso e dimena i suoi ‘gioielli’ senza gli slip Jennifer Lopez canta in italiano al party di Dolce&Gabbana - La rubrica dei gossip

A Milano, Bad Bunny si esibisce senza slip, cantando di sesso e muovendo i gioielli. Al party di Dolce&Gabbana, Jennifer Lopez canta in italiano. Tom Holland, protagonista di nuove uscite cinematografiche, ha dichiarato di non aver visto Matrix né di conoscere il regista Almodóvar.

Tom Holland, ora sugli schermi con Odissea e tra poco con Spider-Man: Brand New Day si compiace della sua ignoranza: non ha visto Matrix, non sa chi è Almodóvar. Che cinema guarda questo tipo? La sua Zendaya cosa dice? La bellezza del giardino di Pamela Anderson impressiona gli webeti. Su Instagram, l'attrice ha aperto le porte del suo immenso dominio di quasi 3 ettari, situato sull'isola di Vancouver, dove coltiva un giardino rigoglioso composto da rose, lavanda, girasoli, fiori selvatici, erbe aromatiche e orto. Un vero e proprio rifugio di pace che accompagna la sua nuova vita, lontana dai riflettori. ‘Dio Ride' di Giovanni... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Lo spettacolo di BAD BUNNY al SUPER BOWL: il suo show trasformato IN UN INNO AL SUD AMERICA

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