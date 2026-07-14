Jennifer Lopez a Taormina per Dolce & Gabbana Con lei anche Monica Bellucci

Da 361magazine.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jennifer Lopez è arrivata a Taormina per partecipare agli eventi dell’Alta Moda di Dolce & Gabbana. La pop star si è mostrata sui social mentre condivideva un carosello di foto che celebrano l’esperienza, sottolineando l’eccellenza della maison italiana. Con lei presente anche Monica Bellucci.

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La pop star è arrivata in Sicilia per gli eventi dell’Alta Moda firmati Dolce & Gabbana. Con lei anche Monica Bellucci, mentre sui social racconta l’esperienza con un carosello che celebra l’eccellenza della maison italiana. Taormina torna a vestire i panni della capitale internazionale del glamour e ad accogliere alcune delle personalità più amate dello star system. Tra le protagoniste assolute degli eventi dell’Alta Moda di Dolce & Gabbana c’è Jennifer Lopez, arrivata nella perla dello Ionio per rinnovare uno dei sodalizi più solidi e iconici della moda contemporanea. Al suo fianco anche Monica Bellucci, volto simbolo dell’eleganza italiana e presenza immancabile negli appuntamenti della maison. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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