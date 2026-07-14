Jennifer Lopez è arrivata a Taormina per partecipare agli eventi dell’Alta Moda di Dolce & Gabbana. La pop star si è mostrata sui social mentre condivideva un carosello di foto che celebrano l’esperienza, sottolineando l’eccellenza della maison italiana. Con lei presente anche Monica Bellucci.

La pop star è arrivata in Sicilia per gli eventi dell’Alta Moda firmati Dolce & Gabbana. Con lei anche Monica Bellucci, mentre sui social racconta l’esperienza con un carosello che celebra l’eccellenza della maison italiana. Taormina torna a vestire i panni della capitale internazionale del glamour e ad accogliere alcune delle personalità più amate dello star system. Tra le protagoniste assolute degli eventi dell’Alta Moda di Dolce & Gabbana c’è Jennifer Lopez, arrivata nella perla dello Ionio per rinnovare uno dei sodalizi più solidi e iconici della moda contemporanea. Al suo fianco anche Monica Bellucci, volto simbolo dell’eleganza italiana e presenza immancabile negli appuntamenti della maison. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Jennifer Lopez a Taormina per Dolce & Gabbana. Con lei anche Monica Bellucci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jennifer Lopez STUNS in Jaw-Dropping Dolce & Gabbana Look at Alta Moda Italy

Notizie e thread social correlati

Léonie Cassel al debutto: anche la figlia minore di Monica Bellucci sfila per Dolce&GabbanaA sedici anni, Léonie Cassel ha sfilato per Dolce&Gabbana durante l’evento di alta moda in Sicilia, segnando il debutto sulle passerelle.

Léonie Cassel al debutto: dopo Deva, anche la figlia minore di Monica Bellucci sfila per Dolce&GabbanaLéonie Cassel ha sfilato per la prima volta durante la sfilata Alta Moda di Dolce&Gabbana in Sicilia.

Temi più discussi: Jennifer Lopez diva regale alla sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina; Taormina capitale della moda, al via l' evento di Dolce&Gabbana tra Teatro Antico ed Etna; Dolce&Gabbana, Taormina torna diva arriva Batman-Bale, alberghi sold out; Jennifer Lopez da Wimbledon a Taormina: ecco la diva all’evento Dolce&Gabbana.

Jennifer Lopez a Taormina per Dolce & Gabbana. Con lei anche Monica BellucciLa pop star è arrivata in Sicilia per gli eventi dell’Alta Moda firmati Dolce & Gabbana. Con lei anche Monica Bellucci, mentre sui social racconta l’esperienza con un carosello che celebra l’eccellenz ... 361magazine.com

Jennifer Lopez e Monica Bellucci incantano Taormina: le star da Dolce & GabbanaLe creazioni di Stefano Dolce e Domenico Gabbana portano sulle passerelle i paesaggi della Sicilia, tra il fascino Made in Italy e il patrimonio dell'isola ... balarm.it