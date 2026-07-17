Jennifer Lopez ha indossato quattro look couture durante il gran finale di Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina, dove si sono concluse le giornate dedicate alle collezioni più esclusive dell’azienda. La serata ha chiuso le sezioni di Alta Moda femminile, Alta Sartoria maschile e Alta Gioielleria, tutte realizzate su misura.

La serata chiudeva le giornate che Dolce&Gabbana dedica ogni anno alle sue collezioni più esclusive e realizzate su misura: l’Alta Moda femminile, l’Alta Sartoria maschile e l’Alta Gioielleria. E per il gran finale la maison ha chiamato proprio Jennifer Lopez, una che a fare spettacolo non si è mai fatta troppi problemi. E dunque, sul palco, con l’Isola Bella sullo sfondo, Lopez ha ripercorso alcuni dei suoi successi più famosi e cantato anche una versione in italiano de Il cielo in una stanza, dedicata a Domenico Dolce, Stefano Gabbana e all’Italia. Naturalmente, i vestiti non erano semplici costumi di scena. Ogni look è stato realizzato su... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jennifer Lopez scintilla al gran finale di Dolce&Gabbana Alta Moda: quattro look couture per dominare il palco di Taormina

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Jennifer Lopez incanta Taormina con 4 look Dolce&Gabbana per la chiusura dell’Alta Moda: abiti preziosi, pizzi, cristalli e dettagli barocchiJennifer Lopez ha sfilato a Taormina durante la chiusura dell’Alta Moda di Dolce&Gabbana, indossando quattro look diversi.

Jennifer Lopez a Taormina per Dolce & Gabbana. Con lei anche Monica BellucciJennifer Lopez è arrivata a Taormina per partecipare agli eventi dell’Alta Moda di Dolce & Gabbana.

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