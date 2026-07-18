È stata presentata una richiesta di grazia da parte della moglie di un commerciante. La procura generale ha comunicato che l’iter non è ancora iniziato. Il ministro della Giustizia ha dichiarato che può avviarlo anche senza un intervento formale. La Lega sta valutando una possibile candidatura per il ruolo di ministro.

La moglie del commerciante presenta l’istanza. Via Arenula precisa: “L’iter non è ancora partito”. E insiste: “Il Guardasigilli può avviarlo anche da solo”. La premier: “Non è giusto dover risarcire una vittima che ti ha aggredito”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Avviata la richiesta di grazia. Ora Nordio frena su Roggero, la Lega valuta la candidatura

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