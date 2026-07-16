Il ministro della Giustizia ha avviato l’istruttoria per la concessione della grazia a un gioielliere di 72 anni condannato a quasi 15 anni di carcere. La condanna definitiva riguarda l’uccisione di due ladri che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. La richiesta di grazia era stata avanzata dai capigruppo di maggioranza.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver inseguito e ucciso due ladri dopo l’assalto al suo negozio nell’aprile del 2021. In mattinata i capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati, Civici d’Italia, Udc, Maie-Centro Popolare avevano avviato la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi, e di tutti coloro che vorranno sottoscriverla, proprio per inoltrare la richiesta al ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Roggero, Nordio avvia l’istruttoria per la grazia dopo la richiesta dei capigruppo di maggioranza

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