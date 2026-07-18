Dopo una rissa violenta avvenuta nei giorni scorsi in piazza Vittorio Emanuele, il sindaco di Aversa ha scritto al prefetto chiedendo di aumentare i controlli nella zona. L’amministrazione comunale ha deciso di intensificare la presenza delle forze dell’ordine per prevenire ulteriori incidenti. Nessun dettaglio sulle misure specifiche o sui responsabili, solo la richiesta di un intervento più deciso da parte delle autorità.

Dopo la violenta rissa scoppiata nei giorni scorsi in piazza Vittorio Emanuele, il sindaco di Aversa Francesco Matacena torna a chiedere un intervento delle istituzioni. Il primo cittadino ha inviato una nuova nota alla prefetta di Caserta, Lucia Volpe, sollecitando la convocazione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica per fare il punto sulla situazione e valutare ulteriori misure a tutela della sicurezza, a partire dall'istituzione di un presidio stabile delle forze dell'ordine nella principale piazza cittadina. Aversa, più vigili in piazza Vittorio Emanuele. Matacena scrive al prefetto: "Rafforzare i controlli" Nella lettera, Matacena ha sottolineato come l'ultimo episodio di violenza abbia preoccupato residenti e commercianti, rendendo necessario un ulteriore rafforzamento dei controlli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, più vigili in piazza Vittorio Emanuele. Matacena scrive al prefetto: “Rafforzare i controlli”

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