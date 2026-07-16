Aversa l’opposizione scrive ai ministri Crosetto e Piantedosi | L’Esercito presidii piazza Vittorio Emanuele

Da teleclubitalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un presidio permanente dell'Esercito in piazza Vittorio Emanuele III nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure". È la richiesta avanzata dai consiglieri comunali di opposizione Mario De Michele e Agostino Armando Carratù, che hanno inviato una lettera ai ministri della Difesa Guido Crosetto e dell'Interno Matteo Piantedosi per chiedere un intervento urgente a tutela della sicurezza nel centro di Aversa. Secondo i due esponenti dell'opposizione, negli ultimi mesi la piazza, considerata il cuore storico e commerciale della città, sarebbe stata interessata da una crescente escalation di episodi di degrado e illegalità, soprattutto nelle ore serali e notturne. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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