In Italia, i nuovi autovelox smart introducono controlli più rapidi e automatizzati, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Questi dispositivi, installati in varie aree, registrano la velocità dei veicoli e inviano le multe senza intervento diretto degli agenti. Tuttavia, molti automobilisti percepiscono queste apparecchiature come strumenti per aumentare le entrate delle casse comunali, alimentando dubbi sulla loro reale funzione di prevenzione degli incidenti.

Il rapporto tra automobilisti italiani e autovelox continua a muoversi su un crinale sottile: da un lato la tutela della sicurezza stradale, dall’altro il sospetto, molto diffuso, che alcuni controlli vengano percepiti più come strumenti per fare cassa che come misure di prevenzione. In questo scenario si inseriscono sia i tentativi di riordinare le regole sia l’arrivo di tecnologie sempre più evolute per il monitoraggio della circolazione. Il nodo italiano tra sicurezza stradale e sfiducia diffusa Per chi guida in Italia, il semplice avviso del navigatore in prossimità di un rilevatore di velocità è spesso sufficiente a innescare una reazione immediata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Autovelox tra sicurezza e multe, cosa cambia davvero in Italia e come funzionano i nuovi controlli smart

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Addio autovelox selvaggi: cosa cambia con il nuovo decreto - Il Punto [19]

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