Autovelox in Campania spenti 7 dispositivi dopo la riforma | 55 quelli omologati

In Campania, 7 autovelox sono stati spenti dopo l’entrata in vigore della riforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Attualmente, 55 apparecchi su 62 presenti sul territorio regionale risultano omologati. La riforma ha portato alla sospensione di alcuni dispositivi, mentre altri continuano a funzionare e sono stati ufficialmente certificati. Non sono stati segnalati altri interventi o modifiche rispetto alla configurazione attuale degli autovelox nella regione.

Autovelox in Campania, dopo la riforma del Mit spenti 7 dispositivi: risultano omologati 55 apparecchi su 62 presenti sul territorio regionale. In Campania sono stati spenti 7 autovelox dopo l’entrata in vigore della riforma voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. A renderlo noto è il Mit, spiegando che allo stato attuale risultano omologati 55 dispositivi sui 62 complessivamente dislocati sul territorio regionale. La riforma sugli autovelox ha portato dunque allo spegnimento di 7 apparecchi in Campania. Secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i dispositivi omologati nella regione sono attualmente 55, a fronte dei 62 presenti sul territorio. 🔗 Leggi su 2anews.it

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