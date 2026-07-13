Spenti 850 autovelox dopo il decreto del Mit perché non omologati il trucco per scoprire quelli illegali

Dopo un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati spenti 850 autovelox in Italia perché non omologati. Il provvedimento, in vigore da poco, stabilisce le norme per l’omologazione, taratura e verifica dei dispositivi di rilevamento della velocità. La normativa, attesa da 34 anni, mira a regolamentare le caratteristiche e i requisiti di questi strumenti. Non sono stati specificati metodi per individuare dispositivi illegali.

Dopo il decreto del Mit sugli autovelox in Italia sono stati spenti 850 dispositivi perché non omologati. Il provvedimento, atteso da 34 anni, disciplina “caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità”. Sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è possibile capire quali autovelox sono stati disattivati dalla mezzanotte di sabato 11 luglio. Cosa prevede il decreto del Mit sugli autovelox Le parole del ministro dei trasporti Matteo Salvini Come scoprire quali autovelox sono a norma e quali no Cosa prevede il decreto del Mit sugli autovelox Il decreto del Mit con le nuove norme per gli autovelox, atteso da 34 anni, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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