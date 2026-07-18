autovelox il mit spegne quelli non in regola le chiusure regione per regione

Il ministero dei Trasporti ha deciso di disattivare gli autovelox non in regola, lasciando attivi quelli già omologati. In totale, sono 850 i dispositivi che devono ottenere l'omologazione per poter riprendere il funzionamento, mentre 3.150 apparecchi sono già conformi e continueranno a operare. La chiusura avviene regione per regione, in base allo stato di omologazione dei singoli dispositivi.

Come indica il ministero dei Trasporti, sono 850 gli apparecchi che dovranno ottenere una omologazione per tornare attivi e 3.150 quelli in funzione perché già hanno tutti i requisiti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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