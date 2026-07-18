Dalle 21:00 di lunedì 20 luglio alle 5:00 di martedì 21, la stazione di Trezzo sull'autostrada A4 sarà chiusa in entrambe le direzioni, sia in entrata che in uscita per chi proviene da Brescia. La chiusura si inserisce in un programma di interventi che interesseranno anche i caselli di Capriate, che saranno chiusi in modo simile nello stesso orario. Nessuna indicazione sulla riapertura.

La settimana dal 20 luglio si aprirà con nuove chiusura di caselli sull'autostrada A4. Dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.In entrata verso Bergamo i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, dovranno entrare a Capriate. Invece, i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Cavenago, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte "fiume Adda", nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile entrare alla stazione di Capriate. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

© Bergamo.corriere.it - Autostrada A4 Bergamo, chiudono i caselli di Trezzo e Capriate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autostrada A4 Bergamo, chiudono i caselli di Bergamo, Seriate, Dalmine e CapriateDa lunedì sera alle 21:00 a martedì mattina alle 5:00, il casello di Capriate sull'autostrada A4 sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Autostrada A4, nella notte tra il 10 e 11 giugno chiude il tratto Bergamo-CapriateNella notte tra il 10 e 11 giugno, l'autostrada A4 tra Bergamo e Capriate sarà chiusa in direzione Milano dalle 22 alle 5 per lavori.

Temi più discussi: Autostrada A4 Bergamo, chiudono i caselli di Bergamo, Seriate, Dalmine e Capriate; Autostrada A4 Bergamo, chiudono i caselli di Trezzo e Capriate; A4 Milano-Brescia, chiuso una notte il tratto Dalmine-Bergamo; A4, chiusura notturna tra Dalmine e Bergamo in direzione Brescia.

Autostrada A4: chiudono i caselli di Bergamo, Seriate, Dalmine e Capriate x.com

Autostrada A4 Bergamo, chiudono i caselli di Trezzo e CapriateLa settimana dal 20 luglio si aprirà con nuove chiusura di caselli sull'autostrada A4. Dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entram ... bergamo.corriere.it

Autostrada A4: chiudono i caselli di Bergamo, Seriate, Dalmine e CapriateIl programma di chiusure della settimana a partire dal 13 luglio, e che coinvolge anche Trezzo ... msn.com