Autostrada A4 Bergamo chiudono i caselli di Bergamo Seriate Dalmine e Capriate

Da bergamo.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da lunedì sera alle 21:00 a martedì mattina alle 5:00, il casello di Capriate sull'autostrada A4 sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. La chiusura fa parte di un piano di blocchi che coinvolge anche i caselli di Bergamo, Seriate e Dalmine, tutti interessati da chiusure temporanee. La riapertura è prevista alle prime ore di martedì.

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Sta per arrivare una settimana complicata sull'autostrada A4 per una serie di chiusure dei caselli. DALLE 21:00 DI LUNEDI' 13 ALLE 5:00 DI MARTEDI' 14 LUGLIO sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni. In entrata verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare a Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte "fiume Adda", nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile entrare a Trezzo. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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