Da lunedì sera alle 21:00 a martedì mattina alle 5:00, il casello di Capriate sull'autostrada A4 sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. La chiusura fa parte di un piano di blocchi che coinvolge anche i caselli di Bergamo, Seriate e Dalmine, tutti interessati da chiusure temporanee. La riapertura è prevista alle prime ore di martedì.

Sta per arrivare una settimana complicata sull'autostrada A4 per una serie di chiusure dei caselli. DALLE 21:00 DI LUNEDI' 13 ALLE 5:00 DI MARTEDI' 14 LUGLIO sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni. In entrata verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare a Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte "fiume Adda", nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile entrare a Trezzo. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

© Bergamo.corriere.it - Autostrada A4 Bergamo, chiudono i caselli di Bergamo, Seriate, Dalmine e Capriate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autostrada, Dalmine, Seriate e Capriate: settimana di chiusure e percorsi alternativi lungo l'A4Nella prossima settimana, autostrada A4 tra Dalmine, Capriate e Seriate sarà soggetta a chiusure e deviazioni per lavori.

Autostrada A4, chiude una notte il tratto Bergamo-Capriate in direzione MilanoNella notte tra lunedì e martedì, la carreggiata dell’autostrada A4 tra Bergamo e Capriate, in direzione Milano, sarà chiusa dalle 00:00 alle 05:00.