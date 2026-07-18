Autostrada A11 | stazione di Chiesina Uzzanese chiusa una notte
Una notte, la stazione di servizio sull’autostrada A11 a Chiesina Uzzanese è stata chiusa. La chiusura è durata diverse ore e ha interessato le pompe di rifornimento e i servizi annessi. La decisione è stata comunicata senza dettagli sulle ragioni, e non sono stati segnalati incidenti o interventi di emergenza. La riapertura è avvenuta nella mattinata successiva.
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