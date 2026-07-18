Una notte, la stazione di servizio sull’autostrada A11 a Chiesina Uzzanese è stata chiusa. La chiusura è durata diverse ore e ha interessato le pompe di rifornimento e i servizi annessi. La decisione è stata comunicata senza dettagli sulle ragioni, e non sono stati segnalati incidenti o interventi di emergenza. La riapertura è avvenuta nella mattinata successiva.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A11: stazione di Chiesina Uzzanese chiusa una notte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autostrada A11: stazione di Chiesina Uzzanese chiusa tre nottiNelle ultime tre notti, la stazione di servizio sulla A11 in prossimità di Chiesina Uzzanese è rimasta chiusa per lavori di manutenzione alle...

Autostrada A11: stazione di Chiesina Uzzanese chiusa due nottiNelle ultime notti, la stazione di servizio sulla A11 in prossimità di Chiesina Uzzanese è stata chiusa temporaneamente.

Temi più discussi: Autostrada A11: stazione di Lucca est chiusa una notte per lavori; Autostrada A11: stazione di Pistoia chiusa quattro notti; Zucchero, scaletta concerto a Lucca oggi 16 luglio: orari, ingressi, parcheggi e strade chiuse; Autostrada A11, stazione di Chiesina Uzzanese: aggiornamento chiusure notturne.

Autostrada A11: stazione di Chiesina Uzzanese chiusa una notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 luglio 2026, sarà chiusa la stazion ... firenzepost.it

Autostrada A11, stazione di Chiesina Uzzanese: aggiornamento chiusure notturneLa suddetta stazione sarà chiusa, per lavori di pavimentazione, nelle tre notti di stasera, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 luglio 2026, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Firenze e in usci ... firenzepost.it