Autostrada A11 | stazione di Chiesina Uzzanese chiusa due notti

Nelle ultime notti, la stazione di servizio sulla A11 in prossimità di Chiesina Uzzanese è stata chiusa temporaneamente. La chiusura si è protratta per un periodo di due notti, causando modifiche ai percorsi abituali degli automobilisti diretti o provenienti da quella direzione. La notizia è stata resa nota attraverso comunicazioni ufficiali, che indicano anche l'utilizzo di percorsi alternativi per i viaggiatori coinvolti. La chiusura è stata comunicata in anticipo per permettere agli utenti di organizzare i propri spostamenti.

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