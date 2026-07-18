Autonomia differenziata un fondo nazionale ridurre le disuguaglianze | la proposta
È stato proposto un fondo nazionale gestito dal ministero della Salute per ridurre le disuguaglianze nel settore sanitario. Questa misura mira a sostenere le regioni che incontrano maggiori difficoltà nel garantire i Livelli essenziali di assistenza, con l’obiettivo di favorire una distribuzione più equa delle risorse e migliorare l’accesso alle cure in tutte le aree del Paese.
Un Fondo nazionale per l’uguaglianza nella salute, affidato al ministero della Salute come strumento di perequazione tra i territori per sostenere le Regioni in maggiore difficoltà nel garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea). È la proposta della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) in vista del prosieguo dell’iter parlamentare delle pre-intese sull’autonomia differenziata. “Le pre-intese aprono una riflessione importante sul futuro del Servizio sanitario nazionale ”, afferma il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, secondo cui il trasferimento di ulteriori competenze alle Regioni “rischia di accentuare differenze già oggi evidenti tra i territori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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