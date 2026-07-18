La discussione sull'autonomia differenziata entra in una nuova fase parlamentare e riporta al centro del dibattito politico uno dei temi più delicati per il futuro del Servizio sanitario nazionale: il rischio di un ampliamento delle disuguaglianze territoriali nell’accesso alle cure. Dopo il passaggio in Senato, le pre-intese con alcune Regioni approdano infatti alla Camera dei deputati, dove nella nuova settimana di lavori parlamentari prenderà il via l'esame delle intese preliminari con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Lunedì 20 luglio, alle 11, Montecitorio avvierà le discussioni generali sulle richieste di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune materie, tra cui protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa e tutela della salute. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Autonomia, la proposta dei medici: «Un fondo nazionale per garantire la parità»

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