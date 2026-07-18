Autonomia la proposta dei medici | Un fondo nazionale per garantire la parità
I medici propongono un fondo nazionale per garantire la parità nell’autonomia differenziata. La discussione parlamentare sul tema si intensifica, concentrandosi sulle possibili conseguenze di un’eventuale autonomia più ampia, tra cui un aumento delle disparità nell’accesso alle cure tra diverse regioni. La questione resta centrale nel dibattito sul futuro del Servizio sanitario nazionale.
La discussione sull'autonomia differenziata entra in una nuova fase parlamentare e riporta al centro del dibattito politico uno dei temi più delicati per il futuro del Servizio sanitario nazionale: il rischio di un ampliamento delle disuguaglianze territoriali nell’accesso alle cure. Dopo il passaggio in Senato, le pre-intese con alcune Regioni approdano infatti alla Camera dei deputati, dove nella nuova settimana di lavori parlamentari prenderà il via l'esame delle intese preliminari con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Lunedì 20 luglio, alle 11, Montecitorio avvierà le discussioni generali sulle richieste di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune materie, tra cui protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa e tutela della salute. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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