A Napoli si terrà domani un’assemblea pubblica nazionale organizzata dal movimento “No Autonomia differenziata”. Durante l’evento, verrà ribadito che la consulta competente è stata ignorata e che la legge è stata ripartita senza consultazioni adeguate. La protesta si concentra sulla modalità di suddivisione delle competenze tra Stato e regioni, ritenuta non condivisa dal movimento. L’iniziativa si svolge in un momento di crescente attenzione sul tema dell’autonomia differenziata.

Tempo di lettura: 3 minuti Movimento “No Autonomia differenziata”, domani a Napoli assemblea pubblica nazionale. La manifestazione sarà presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, al Maschio Angioino, dalle 9.30 alle 16.30. A promuoverla sono i Comitati per il ritiro di ogni Autonomia differenziata, Il Tavolo no Ad e il Coordinamento campano contro l’Ad, dal 2018 attivi “per contrastare il progetto di frantumazione del Paese e di attuazione di quella che è stata efficacemente definita ‘la secessione dei ricchi'”. “ Il voto referendario sulla magistratura – afferma una nota – ha detto con forza e chiarezza che la Costituzione non si tocca e non si deve toccare, a difesa dei diritti di libertà e sociali, e ha sostanzialmente cancellato dall’agenda politica il premierato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Anteprima24.it - No all’Autonomia differenziata, a Napoli assemblea nazionale: “Consulta ignorata, legge ripartita”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA NOSTRA LOTTA, LE NOSTRE LOTTE / ASSEMBLEA PUBBLICA NAZIONALE

Notizie e thread social correlati

Consultori, oggi a Napoli l’assemblea nazionale UcipemOggi a Napoli si tiene l’assemblea nazionale dell’Ucipem, l’Unione consultori italiani prematrimoniali e matrimoniali.

Autonomia differenziata: sbloccato il passaggio in ParlamentoLa Conferenza unificata ha dato i pareri necessari per proseguire con il processo di autonomia differenziata.

Temi più discussi: Regioni ed enti locali dallo Statuto albertino all'autonomia differenziata - Conversazione con Domenico Crocco sul suo libro Il regionalismo nella storia costituzionale italiana (Jovene); ACERBO/GUERRA – CIRCOLARE NAPOLI 6 GIUGNO 2026; L’ombra dell’autonomia differenziata sulla Calabria; AUTONOMIA, STEFANI A ROMA:NON SPACCHIAMO L’ITALIA.

dire che senza il riscatto del Sud e delle aree interne non c’è riscatto per l’Italia. Sono qui per ribadire il no all’autonomia differenziata e al declassamento di 700 comuni montani. La proposta di legge PD a mia prima firma sulle aree interne parte dall’ascolto 2/ x.com

Autonomia differenziata, De Cicco (Dpm): Da Occhiuto un silenzio assordante mentre l’iter entra nel vivoNon siamo di fronte a una questione teorica o ideologica. Parliamo di scelte che avranno conseguenze dirette sulla vita delle persone, sulle opportunità per i giovani, sulla competitività delle ... cosenzapost.it

Giusto il no all’Autonomia differenziataLa proclamazione di Roberto Fico ci ha consegnato le usuali frasi di circostanza, ma non sono mancati contenuti politicamente significativi. Fra questi, la conferma di quel che aveva già affermato ... napoli.repubblica.it