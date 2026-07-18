Un'auto ha investito e ucciso un ciclista all'alba sulla statale 128 a Mandas, in provincia di Cagliari. L'impatto ha sfondato il parabrezza, che è stato danneggiato dal corpo della vittima. L'identità del ciclista non è ancora nota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'uomo è deceduto sul colpo. La dinamica dell'incidente è sotto verifica da parte delle autorità.

Un auto ha travolto un ciclista all'alba uccidendolo sulla statale 128 a Mandas, in provincia di Cagliari: ancora incerta l'identità della vittima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Auto travolge e uccide ciclista a Mandas, in provincia di Cagliari, parabrezza sfondato dal corpo nell'impatto

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