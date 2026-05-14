Travolto da un' auto sfonda il parabrezza | giovane ciclista grave in ospedale

Mercoledì mattina a Prevalle si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra Via Mazzini e Via de Amicis, quando un’auto e una bicicletta sono entrate in collisione. Un giovane ciclista è stato travolto dall’auto e ha sfondato il parabrezza, rimanendo ferito e trasportato in ospedale in condizioni gravi. La Polizia locale intercomunale sta ancora svolgendo i rilievi per chiarire le cause dello scontro.

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Incidente stradale mercoledì mattina a Prevalle all'incrocio tra Via Mazzini e Via de Amicis: per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale intercomunale, intervenuti per i rilievi, un'auto e una bicicletta sono venute in collisione. Il ciclista, un uomo di 34 anni.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ciclista travolto da un’auto: volo sull’asfalto e corsa in ospedale in codice rossoGrave incidente nella serata di giovedì 16 aprile 2026 a Mozzate, dove un uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito da un’auto lungo via... Pedone investito: è grave. Travolto da un’auto, trasferito all’ospedale in codice rossoViareggio, 21 aprile 2026 – Paura a Viareggio e apprensione per un pedone adesso grave in ospedale. Temi più discussi: Bambino di 4 anni travolto da un’auto a Sesta Godano: soccorso d’urgenza con l’elicottero Drago; Dramma in piazzale Risorgimento: morto il bimbo di 9 anni travolto da una Smart; Bergamo, travolto da un’auto mentre attraversa la strada: morto in ospedale bambino di 9 anni; Paura al Quartiere Ferrovia: pedone travolto da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali. Bergamo, travolto da un’auto mentre attraversa la strada: morto in ospedale bambino di 9 anni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Bergamo, travolto da un’auto mentre attraversa la strada: morto in ospedale bambino di 9 anniL’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 a Bergamo, in piazza Risorgimento. Il bambino era a piedi, appena sceso dalla vettura del padre. l macchina che lo ha investito arrivava dalla direzione ... milano.repubblica.it Giulio, 9 anni, travolto e ucciso da un’auto in piazzale Risorgimento. Nel 2020 un incidente fotocopia, i residenti: Non è cambiato nienteIl bambino investito a Loreto viveva con la famiglia nel quartiere di San Paolo. Il flash mob silenzioso di un centinaio di persone ... bergamonews.it