Due uomini di 46 e 38 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale vicino a Uta, alle porte di Cagliari. Si tratta di Carlo Cecconi, 46 anni residente a Capoterra, e Mirko Sanna, 38 anni di Cagliari. L’incidente, avvenuto nella tarda mattinata, si è verificato a seguito di uno scontro frontale tra due automobili. Le vittime sono state trovate all’interno dei veicoli coinvolti.

Carlo Cecconi, 46 anni, residente a Capoterra, e Mirko Sanna, 38 anni, di Cagliari, sono le due vittime del grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata sulla strada provinciale all'altezza di Uta, alle porte del capoluogo sardo. I due viaggiavano a bordo di una Fiat Cinquecento che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Jeep. Per entrambi non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. Nell'impatto sono rimaste ferite anche tre persone che si trovavano a bordo della Jeep. Due di loro, secondo quanto si apprende, sono fuori pericolo.... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Cagliari, frontale tra due auto: morti nell'impatto due uomini di 46 e 38 anni

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Il video dopo la tragedia sullAurelia: «Ve lo giuro, questa è morta abbiamo rotto tutto stanotte...

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