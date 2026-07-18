Una Jeep Avenger rossa ha tamponato una moto sulla strada 671 e si è data alla fuga poco prima delle 14 di sabato 18 luglio. L’incidente ha coinvolto due giovani, feriti nello scontro. I soccorsi sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ma al momento non sono state rese note le condizioni dei feriti. La polizia sta raccogliendo elementi per identificare il veicolo e ricostruire la dinamica dell’incidente.

LO SCONTRO. Secondo le prime informazioni, una Jeep Avenger rossa avrebbe tamponato una moto per poi allontanarsi senza fermarsi, poco prima delle 14 di sabato 18 luglio. Incidente poco prima delle 14 di sabato 18 luglio lungo la strada statale 671, in territorio di Bergamo. Secondo le prime informazioni, un’auto - una Jeep Avenger di colore rosso - avrebbe tamponato una moto per poi allontanarsi senza fermarsi. Nell’impatto sono rimasti feriti due giovani di 20 e 22 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze e la Questura di Bergamo. Entrambi i feriti sono stati soccorsi in codice giallo. Uno dei due è stato trasportato all’ospedale di Seriate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Auto tampona una moto sulla 671 e fugge: due giovani feriti

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