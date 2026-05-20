Incidente a Volpiano | moto tampona auto due centauri feriti e trasportati in ospedale

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Volpiano, lungo la strada provinciale 3. Una moto Honda, con un uomo e una donna a bordo, ha tamponato un’auto Seat Leon. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato i due centauri in ospedale con ferite. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto. Nessun’altra vettura è rimasta coinvolta.

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