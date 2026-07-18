Tampona una moto con due giovani a bordo e fugge | si cerca una Jeep rossa

Nel primo pomeriggio di sabato 18 luglio, un'auto ha tamponato una moto con due giovani a bordo sulla circonvallazione in direzione Bergamo, vicino al bowling e all’ospedale. Dopo l’incidente, il conducente dell’auto si è allontanato senza fermarsi. Le forze dell’ordine stanno cercando una Jeep rossa, modello e targhe ancora da identificare. Nessuna informazione sulle condizioni dei giovani coinvolti.

Bergamo. Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato 18 luglio sulla circonvallazione in direzione Bergamo, all’altezza del bowling e dell’ospedale. L’allarme è scattato poco dopo le 14. Secondo una prima ricostruzione, una Jeep Avenger rossa avrebbe tamponato una moto con a bordo due giovani di 20 e 22 anni, facendoli cadere sull’asfalto. Dopo l’impatto, il conducente del veicolo si sarebbe allontanato senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Bergamo e due ambulanze del 118, che hanno soccorso i due ragazzi e li hanno trasportati all’ospedale di Bergamo in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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