Una ragazza di 16 anni è deceduta dopo aver tamponato un camion con la sua auto sull’autostrada A1 tra i caselli di Caianello e Capua. La vettura, una Citroen C5, trasportava una famiglia proveniente dal Mantovano. I genitori e il fratellino sono stati estratti dalle lamiere e sono stati portati in ospedale. L’incidente è avvenuto in direzione Napoli.

Drammatico incidente sull’autostrada A1, in direzione Napoli, all’altezza di Teano: nel tratto tra i caselli di Caianello e Capua una Citroen C5 con a bordo una famiglia partita dal Mantovano ha tamponato violentemente un mezzo pesante e una ragazza di 16 anni è morta. Sono stati ricoverati in condizioni gravi i genitori e il fratellino 11enne della vittima. Autostrada A1, incidente a Teano: auto contro camion, morta una 16enne L’incidente, come riporta NapoliToday, si è verificato sabato 18 luglio, all’alba, intorno alle 5, all’altezza del chilometro 704,5 dell’autostrada A1. Secondo le prime ricostruzioni, una Citroen C5 avrebbe tamponato un camion. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto tampona camion a Teano sull'autostrada A1, morta una 16enne: genitori e fratellino estratti dalle lamiere

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