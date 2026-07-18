auto sorpassa sulle strisce e travolge due pedoni

Un'auto ha investito due pedoni mentre attraversavano sulle strisce pedonali in viale Cesare Battisti, vicino al centro storico di Pavia, intorno alle 12 di oggi. La vettura ha sorpassato sulle strisce e ha travolto un uomo di 25 anni e una donna di 24. Nessuna altra informazione sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle circostanze dell’incidente è stata comunicata.

Pavia, 18 luglio – Un uomo di 25 anni e una donna di 24 sono stati investititi, mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto oggi, verso le 12, in viale Cesare Battisti, vicino al centro storico di Pavia. Secondo le prime ricostruzioni i due, che stavano portando le borse della spesa, sono stati travolti da un'auto che stava sorpassando un'altra vettura, ferma per far transitare i pedoni sulle strisce. Sarebbe stata una Ford Fiesta a fermarsi in prossimità dell’attraversamento per consentire ai due giovani di passare. Subito dopo sarebbe arrivata una Bmw, che avrebbe superato il primo veicolo, travolgendo i pedoni e coinvolgendo nell’impatto anche la Fiesta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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