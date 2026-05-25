Via Galilei due pedoni travolti da un' auto mentre attraversano sulle strisce
Due pedoni sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Galilei, alla periferia di Modena. L’incidente è avvenuto questa sera, ma non sono state riportate informazioni su eventuali feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna altra informazione è stata comunicata in merito alle condizioni delle persone coinvolte.
Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi quello avvento questa sera in via Galilei, alla periferia di Modena. Intorno alle ore 20, infatti, una Citroen C3 Picasso che procedeva in direzione di via le Da Vinci ha investito due pedoni, intenti ad attraversare la strada sulle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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