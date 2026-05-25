Via Galilei due pedoni travolti da un' auto mentre attraversano sulle strisce

Notizia in breve

Due pedoni sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Galilei, alla periferia di Modena. L’incidente è avvenuto questa sera, ma non sono state riportate informazioni su eventuali feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna altra informazione è stata comunicata in merito alle condizioni delle persone coinvolte.