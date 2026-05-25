Attraversa sulle strisce insieme al cane un' auto li travolge | l' animale è morto

Un’auto ha investito un uomo e il suo cane mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Barabino, nel quartiere della Foce. L’incidente è avvenuto questa mattina. Il cane è morto sul colpo, mentre l’uomo, di circa 80 anni, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Non risultano altre persone coinvolte. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un incidente questa mattina è costato la vita a un cane che si trovava insieme al padrone, un pensionato di circa 80 anni, in via Barabino, nel quartiere della Foce. Mentre i due stavano per attraversare, sulle strisce e con semaforo pedonale verde, un'auto proveniente da via Libertà ha investito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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