Venerdì 17 luglio a Bolzano, un’auto è uscita di strada e finita nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a uscire dall’auto e a mettersi in salvo prima che il veicolo fosse trascinato dalla corrente per diverse centinaia di metri. La vettura è rimasta in acqua, mentre le operazioni di recupero sono ancora in corso. Nessuna persona è rimasta ferita.

Tragedia sfiorata nella serata di venerdì 17 luglio a Bolzano, dove un’auto è uscita di strada finendo nelle acque del fiume Isarco. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo autonomamente prima che il veicolo venisse trascinato dalla corrente per diverse centinaia di metri. L’auto finisce nel fiume. L’incidente è avvenuto lungo la sponda sinistra dell’Isarco. Per cause ancora in corso di accertamento, l’automobilista ha perso il controllo del mezzo, che è precipitato nel corso d’acqua. Nonostante la gravità della situazione, il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo con le proprie forze e a raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Auto precipita nel fiume e viene trascinata dalla corrente: dramma in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paura sul Tevere: cade nel fiume ed è in balia della corrente

Notizie e thread social correlati

Fa un bagno nel fiume Ticino e viene trascinato dalla corrente: disperso un giovane di 23 anniUn giovane di 23 anni è scomparso nel fiume Ticino dopo essere stato trascinato dalla corrente mentre si bagnava.

Si rinfresca nell’Oglio ma viene risucchiato dalla corrente. Muore a 28 anni, è la terza vittima del fiume in pochi giorniUn uomo di 28 anni è morto nel fiume Oglio a Pontoglio, Brescia, dopo essere stato risucchiato dalla corrente.

Temi più discussi: Un'auto precipita nel fiume Nhu?, tre persone si salvano illese.; Perde il controllo del mezzo e finisce nel fiume: paura per il conducente | Bolzano | 17 luglio 2026; Auto precipitata in acqua: il VIDEO del salvataggio; Trieste, auto precipita in mare davanti al Molo Audace.

Auto precipita nel fiume a Cortenova: complesso intervento di recupero per i Vigili del FuocoLa vettura è uscita di strada ieri sera (venerdì) ed è finita cinque metri più in basso, sul greto del corso d’acqua In campo squadre specializzate da Lecco, Bellano e Sondrio CORTENOVA – Un intervent ... msn.com

Tragedia a Senago: auto con nove giovani precipita nel Villoresi, tre morti. Conducente positivo all’alcol test #NordMilano24 #senago #canalevilloresi #tragedia #tregiovanimorti nordmilano24.it/2026/06/21/tra… x.com

Auto precipita per 5 metri a bordo del fiume. Paura per una donnaIncidente stradale a Cortenova dove un'auto è precipitata a bordo del fiume che attraversa il paese per ben 5 metri. Nello schianto è rimasta ferita una donna di 55 anni, poi trasferita all'ospedale M ... leccotoday.it