Fa un bagno nel fiume Ticino e viene trascinato dalla corrente | disperso un giovane di 23 anni
Un giovane di 23 anni è scomparso nel fiume Ticino dopo essere stato trascinato dalla corrente mentre si bagnava. Sono in corso ricerche da parte delle squadre di soccorso, che stanno perlustrando l’area con imbarcazioni e squadre a terra. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Non ci sono ancora notizie sulla sua posizione o eventuali ritrovamenti.
Un 23enne è stato visto venire trascinato via dalla corrente del fiume Ticino mentre faceva un bagno. I vigili del fuoco lo stanno cercando nel territorio di Vigevano (Pavia) con sommozzatori ed elicottero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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