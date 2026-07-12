Un uomo di 28 anni è morto nel fiume Oglio a Pontoglio, Brescia, dopo essere stato risucchiato dalla corrente. Era intento a rinfrescarsi quando è stato trascinato via. Questa è la terza vittima del fiume in pochi giorni. I soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita del ragazzo. La vittima era di nazionalità senegalese. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Pontoglio (Brescia), 12 luglio 2026 – Ancora una vittima nelle acque del fiume Oglio: la terza da inizio stagione. Un ragazzo senegalese di 28 anni, residente in paese da qualche anno, ieri pomeriggio ha perso la vita dopo essere stato trascinato dalla corrente durante una giornata di relax con i parenti trascorsi alla “Spiaggia dei Poveri”: una località molto amata durante i giorni caldi per via di una bella spiaggia erbosa. Il bagno e la scomparsa tra i flutti. Il giovane, subito dopo essersi tuffato, è scomparso tra i flutti sotto gli occhi impotenti dei famigliari. È stato recuperato poco dopo a Palosco, sulla sponda bergamasca, ormai in arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si rinfresca nell’Oglio ma viene risucchiato dalla corrente. Muore a 28 anni, è la terza vittima del fiume in pochi giorni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi era Hassan Hamayun, morto a 23 anni nel fiume Oglio: «Trascinato dalla forza della corrente, non sono riuscito a salvarlo»Un giovane di 23 anni è morto nel fiume Oglio, trascinato dalla forza della corrente.

Si tuffano nell’Oglio e vengono trascinati dalla corrente: uno si salva, l’altro annegaDue uomini si sono tuffati nel fiume Oglio per rinfrescarsi, ma sono stati trascinati dalla corrente.