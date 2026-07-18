Una ragazza di 16 anni è morta in un incidente sulla A1, in direzione Napoli. L’auto su cui viaggiava si è scontrata con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi. Nessun altro ferito è stato segnalato. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una ragazza di 16 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sull ‘autostrada A1, in direzione Napoli. La vittima, residente in provincia di Mantova, era in viaggio in auto per le vacanze insieme ai genitori e al fratellino quando la loro vettura, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un mezzo pesante nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e Capua, all’altezza del chilometro 704,5. Oltre alla giovane, morta sul colpo, sono rimasti feriti il padre, la madre e il fratello minore, ricoverati in ospedale ma, a quanto si apprende, non in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, diverse ambulanze e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auto contro un mezzo pesante sulla A1: morta una 16enne

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SCONTRO MORTALE - SULLA ROMEA UN POMERIGGIO DA DIMENTICARE

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