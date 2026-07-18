Auto che frenano da sole se superi i limiti di velocità? La Ue ci pensa ed è subito polemica

Le vetture di circa due anni di età sono già dotate dell'assistente intelligente alla velocità, che dal luglio 2024 diventerà obbligatorio su tutte le auto nuove vendute in Europa. Questo sistema segnala con un avviso acustico quando si supera il limite di velocità. La proposta dell’Unione Europea di integrare anche funzionalità di frenata automatica in caso di superamento dei limiti ha suscitato reazioni contrastanti.

ROMA - Chi ha una vettura di circa due anni di età è già abituato all’Isa, l’assistente intelligente alla velocità diventato obbligatorio dal luglio 2024 su tutte le nuove auto vendute in Europa, che segnala con un avviso acustico quando si superano i limiti. Un Adas da molti giudicato fastidioso ma che è facilmente disattivabile con un tasto. Bruxelles, però, starebbe pensando a un passo successivo e molto più invasivo: un sistema capace non solo di avvisare il conducente quando supera il limite, ma di impedirgli fisicamente di farlo e che non sarebbe disattivabile. Per ora non c’è alcuna proposta legislativa ufficiale né un calendario... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Auto che frenano DA SOLE se superi i limiti… Grazie UE

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