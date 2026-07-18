Auto che frenano da sole se si supera il limite la proposta dell’Unione Europea

L’Unione europea sta considerando l’introduzione di un sistema che permette alle auto di frenare autonomamente se il conducente supera il limite di velocità. La tecnologia potrebbe ridurre la velocità o attivare una frenata controllata in presenza di infrazioni. La proposta mira a migliorare la sicurezza stradale riducendo i comportamenti pericolosi alla guida. Non sono stati ancora definiti dettagli tecnici o tempi di applicazione.

L’ Unione europea sta valutando l’ipotesi di introdurre una tecnologia in grado di ridurre automaticamente la velocità dell’auto, fino ad arrivare a una frenata controllata nei casi in cui il conducente continui a superare i limiti. Al momento non esiste una normativa europea che imponga alle auto di frenare da sole in caso di superamento del limite. Si tratta di una proposta ancora in fase di valutazione tecnica e politica, ma il tema ha già aperto il confronto tra sicurezza stradale, autonomia del conducente e ruolo crescente dei sistemi di guida assistita. Cos’è il sistema ISA già obbligatorio sulle nuove auto. Dal luglio 2024 tutte le nuove auto immatricolate nell’Unione europea devono essere dotate del sistema ISA, cioè Intelligent Speed Assistance. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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