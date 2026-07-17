L'Unione Europea sta valutando una proposta per introdurre sistemi di auto che frenano automaticamente quando si supera il limite di velocità. La misura è in discussione da tempo a Bruxelles e mira a migliorare la sicurezza stradale. L'obiettivo è ridurre gli incidenti causati dall’eccesso di velocità, anche se la proposta suscita dibattiti tra i diversi attori coinvolti. La normativa potrebbe essere applicata a breve, secondo quanto si apprende.

Auto che frenano autonomamente in caso di superamento dei limiti di velocità. A Bruxelles l'argomento è in discussione ormai da tempo e ad alcuni sembra un passo avanti in tema di sicurezza, sempre con l'obiettivo di arrivare a una progressiva riduzione degli incidenti stradali. E anche se al momento non si va oltre il campo delle ipotesi, il target (e il progetto) è già piuttosto definito: se il piano andrà in porto, il sistema potrebbe diventare attivo già a partire dal 2030, in primis nei tratti adiacenti le aree abitate (le cosiddette Zone 30). Questa novità si inserirebbe sui binari dell'Intelligent Speeding Assist già presente su tutte le nuove auto a partire dal 2024, ovvero la tecnologia che in fase di cruise control rallenta il veicolo in accordo con la distanza dall'auto che lo precede. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto che frenano da sole se si superano i limiti di velocità: la (discussa) proposta dell'UE

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