Mattarella | La forza attrattiva dell’Unione Europea tornata più intensa che mai

Da ilsole24ore.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che l’attrattiva dell’Unione Europea è tornata a essere più forte che mai. Ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi a favore della pace, del dialogo e della stabilità tra le nazioni. La sua richiesta si basa sulla percezione di un rafforzamento della coesione europea e sulla volontà di promuovere un impegno più incisivo in ambito internazionale.

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«In questa fase storica, i popoli si trovano dinanzi a prove temibili e di straordinaria importanza. L’aggressione russa ai danni dell’Ucraina ha riportato il conflitto armato nel cuore del continente, chiamando a una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale e dei principi di libertà e sovranità. La perdurante crisi in Medio Oriente richiama con altrettanta urgenza la necessità di un impegno sempre più incisivo a sostegno della pace, del dialogo e della stabilità internazionale». È il messaggio diffuso dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione della Giornata dell’Europa. «A queste e molte altre sfide del nostro tempo - si legge nella dichiarazione resa nota dal Quirinale - è illusorio pensare di rispondere in assenza di strumenti e politiche condivise».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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