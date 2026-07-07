Dove vedere in tv Nuova Zelanda-Italia Nations Championship rugby 2026 | orario programma streaming

La partita tra Nuova Zelanda e Italia si gioca come secondo impegno dell’Italia nel Nations Championship, la competizione internazionale di rugby con dodici nazionali. La partita sarà trasmessa in diretta in TV e streaming. La prima edizione della competizione coinvolge le migliori squadre mondiali e rappresenta il secondo impegno dell’Italia nel torneo. L’orario e il programma completo della partita sono disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l’evento.

Secondo appuntamento per l’Italia nella prima edizione del Nations Championship, la nuova competizione internazionale che riunisce le migliori dodici nazionali del panorama mondiale. Gli azzurri di Gonzalo Quesada saranno impegnati sabato 11 luglio a Wellington contro la Nuova Zelanda, arrivando all’appuntamento dopo il ko subito in Giappone. L’Italia arriva all’appuntamento, come detto, dopo la sconfitta subita a Tokyo e dopo una prestazione decisamente non all’altezza.. Quesada dovrà lavorare molto in settimana per ritrovare le giuste motivazioni nella squadra per un match decisamente più probante, per non dire proibitivo. Dall’altra parte, la Nuova Zelanda è reduce dal 34-32 ottenuto contro la Francia al termine di un match spettacolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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