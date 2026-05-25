Trasporto pubblico la denuncia di Lbc | Dalla Regione nessun aumento di contributi

Lbc denuncia che la Regione non ha aumentato i contributi al trasporto pubblico locale. La proposta di riorganizzare e razionalizzare le linee, ritenuta corretta, viene sostenuta anche dai consiglieri del Pd di Latina. La mancanza di fondi aggiuntivi potrebbe influire sulla qualità e sull’efficienza del servizio. La questione riguarda la sostenibilità economica del trasporto pubblico e le risorse disponibili a livello regionale.

“È giusto riorganizzare il servizio di trasporto pubblico locale, e razionalizzare le linee, come si sta correttamente facendo anche grazie al lavoro dei colleghi consiglieri del Pd di Latina. Ma a maggior ragione è questo il momento per far valere con Regione Lazio le ragioni del nostro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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