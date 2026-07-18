Audi Q3 2027 il Suv si rinnova | più comfort e tecnologia stesso prezzo

Notizia in breve

L'Audi Q3 2027 e la versione Sportback sono state aggiornate con nuovi sistemi di sicurezza e miglioramenti tecnologici di bordo. L'intervento riguarda anche il comfort, senza modifiche al prezzo di listino. La gamma Model year 2027 presenta quindi novità tecniche, mantenendo invariato il fascia di prezzo rispetto alla versione precedente. Gli aggiornamenti si concentrano su contenuti di sicurezza e tecnologia, senza variazioni sul prezzo di vendita.