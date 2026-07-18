Audi Q3 2027 il Suv si rinnova | più comfort e tecnologia stesso prezzo
L'Audi Q3 2027 e la versione Sportback sono state aggiornate con nuovi sistemi di sicurezza e miglioramenti tecnologici di bordo. L'intervento riguarda anche il comfort, senza modifiche al prezzo di listino. La gamma Model year 2027 presenta quindi novità tecniche, mantenendo invariato il fascia di prezzo rispetto alla versione precedente. Gli aggiornamenti si concentrano su contenuti di sicurezza e tecnologia, senza variazioni sul prezzo di vendita.
Un aggiornamento incentrato sui contenuti per l'Audi Q3 e la Q3 Sportback: il Model year 2027 vede l'introduzione di nuovi sistemi di sicurezza, più comfort e un incremento della tecnologia di bordo, a fronte di un listino prezzi che rimane invariato. Tra le novità principali si segnalano l'introduzione del display per il passeggero come optional, mai presente in precedenza su questo modello, oltre all'arricchimento dell'allestimento base sia per Q3 che per Q3 Sportback. Per le versioni ibride plug-in debutta la funzione Plug & Charge, che consente di attivare la ricarica alle stazioni Ionity ed Ewiwa senza bisogno di schede o applicazioni, ma semplicemente inserendo il cavo nella presa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
NEW 2027 Audi Q7 SUV | Full Review Interior Exterior
Notizie e thread social correlati
Nuova Audi Q3: come cambia il SUV premium tedesco, più bella da guidareLa nuova Audi Q3 presenta aggiornamenti che interessano sia il design che la guidabilità.
Kia Seltos, il SUV arriva in Europa: comfort, tecnologia e una nuova idea di elettrificazioneLa Kia Seltos, SUV originariamente di successo globale, è arrivata in Europa con una seconda generazione completamente rinnovata.
Temi più discussi: Audi Q3 2027, si rinnova il Suv compatto senza aumenti di prezzo; Foto - Audi Q3 MY27; Audi Q3 2027 al debutto, dotazione più ricca e nuove tecnologie.; Audi Q3 MY27: più tecnologia e comfort senza aumentare il prezzo.
Audi alza l'asticella per il suo SUV bestseller: ecco la nuova Audi Q3 Model Year 2027! Il SUV compatto dei quattro anelli si rinnova con un'importante iniezione di tecnologia e una dotazione di serie decisamente più ricca, includendo finalmente chiave co facebook
Audi Q3 MY2027, al centro del rinnovamento tecnologia, comfort e sicurezzaPiù comfort, maggiore sicurezza e un abitacolo sempre più digitale, il tutto senza aumenti dei prezzi di listino. (ANSA) ... ansa.it
Audi Q3 MY27: più tecnologia e comfort senza aumentare il prezzoAudi rinnova la Q3 Model Year 2027 con più tecnologia, comfort e assistenza alla guida, mantenendo invariati i prezzi. Debutto in Italia nel terzo trimestre 2026. motori.it