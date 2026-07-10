La Kia Seltos, SUV originariamente di successo globale, è arrivata in Europa con una seconda generazione completamente rinnovata. La vettura presenta miglioramenti in termini di comfort e tecnologia, accompagnati da una nuova proposta di elettrificazione. Dopo aver conquistato la seconda posizione tra i modelli più venduti del marchio a livello mondiale, questa versione europea introduce modifiche significative. La presentazione ufficiale si è svolta nel continente, segnando il debutto del modello nel mercato locale.

Ci sono modelli che nascono per un mercato e altri che diventano fenomeni globali. La Kia Seltos appartiene alla seconda categoria. Dopo essersi affermata come il secondo modello più venduto del marchio nel mondo, il SUV coreano arriva finalmente anche in Europa con una seconda generazione profondamente rinnovata. L'obiettivo è chiaro: ritagliarsi uno spazio nel competitivo segmento dei C-SUV facendo leva su tecnologia, comfort e una gamma di motorizzazioni pensata per accompagnare la transizione verso l'elettrificazione senza rinunciare alla versatilità. Un SUV dal carattere deciso e proporzioni equilibrate. Il nuovo linguaggio stilistico di Kia è immediatamente riconoscibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kia Seltos, il SUV arriva in Europa: comfort, tecnologia e una nuova idea di elettrificazione

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