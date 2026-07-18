Aubameyang si unisce al neopromosso Deportivo La Coruna

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Pierre-Emerick Aubameyang è tornato alla Liga per unirsi al neopromosso Deportivo La Coruna con un contratto biennale. Si dice che Aubameyang sia stato escluso dai piani futuri del Marsiglia e, come tale, si è unito all’RC Deportivo per 1,5 milioni di euro. L’RC Deportivo è arrivato secondo nella Liga 2 nel 2025-26 e gareggerà nella Liga per la prima volta dal 2017-18, dopo essere sceso fino alla terza divisione in loro assenza. Aubameyang, che ha trascorso solo quattro mesi al Barcellona nel 2022, vincendo il titolo della Liga, gioca per il suo quinto club in sei anni, dopo aver lasciato il Marsiglia per la seconda volta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Ex Milan, Aubameyang non si ferma più: a 37 anni è vicino al Deportivo La CoruñaPierre-Emerick Aubameyang, ex giocatore del Milan, sta per trasferirsi al Deportivo La Coruña.

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Pierre-Emerick #Aubameyang è a un passo dal #DeportivoLaCoruna. Accordo vicino con l'Olympique Marsiglia sulla base di 1,5 milioni di euro. Per l'attaccante gabonese è pronto un contratto fino al 2028 per il suo ritorno in Liga. #Calciomercato #Tr x.com

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