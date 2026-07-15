Pierre-Emerick Aubameyang, ex giocatore del Milan, sta per trasferirsi al Deportivo La Coruña. A 37 anni, l’attaccante sembra aver deciso di continuare la carriera sportiva e si trova vicino a firmare con il club spagnolo. La trattativa è in fase avanzata, anche se i dettagli specifici dell’accordo non sono stati ancora resi pubblici. L’operazione potrebbe essere conclusa a breve, portando l’attaccante in una nuova squadra.

Pierre-Emerick Aubameyang è pronto a stupire nuovamente. A 37 anni, l'attaccante non ha alcuna intenzione di smettere, anzi: è vicinissimo a vestire una nuova maglia. Secondo quanto riferito da Footmercato, l'ex bomber del Milan è ad un passo dal Deportivo La Coruña. Ex Milan, Aubameyang si prepara ad una nuova sfida. L'accordo tra le parti sarebbe ormai in dirittura d'arrivo sulla base di un contratto biennale. Operazione lampo anche sul fronte dei costi, con il cartellino che si aggira attorno ai 1,5 milioni di euro. Per il club galiziano si tratterrebbe di un colpo d'esperienza clamoroso: per l'attaccante, che ha la mamma spagnoli, si tratterrebbe di un ritorno in Liga dopo la parentesi al Barcellona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Aubameyang non si ferma più: a 37 anni è vicino al Deportivo La Coruña

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