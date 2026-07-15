Aubameyang torna in Spagna | accordo ai dettagli con il Deportivo A Coruna pronto a rilanciarsi in Liga
Pierre-Emerick Aubameyang sta per firmare con il Deportivo La Coruña. L'accordo tra le parti è in fase di definizione. L’attaccante ex Barcellona tornerà in Liga, dove ha già giocato in passato. La società punta sul giocatore per rafforzare la rosa e migliorare la posizione in classifica. Nessun dettaglio sul contratto o sulla durata dell’accordo è stato ancora comunicato. La firma dovrebbe avvenire nelle prossime ore.
Aubameyang torna in Spagna: accordo in chiusura con il Deportivo La Coruña, il Dépor punta sull’ex Barça per il rilancio in Liga. Pierre-Emerick Aubameyang è pronto a tornare in Spagna. Dopo l’esperienza al Barcellona, l’attaccante gabonese giocherà nuovamente in Liga, questa volta con la maglia del Deportivo La Coruña, storico club appena tornato nel massimo campionato dopo anni complessi e una risalita che ha riportato entusiasmo in Galizia. Per il Dépor si tratta di un colpo di grande visibilità, utile a dare peso internazionale a una rosa che dovrà misurarsi con un livello competitivo altissimo. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Secondo quanto riportato da Footmercato e rilanciato da Matteo Moretto, Aubameyang si trasferisce al Deportivo per 1,5 milioni di euro a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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