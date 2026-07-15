Aubameyang torna in Spagna | accordo ai dettagli con il Deportivo A Coruna pronto a rilanciarsi in Liga

Notizia in breve

Pierre-Emerick Aubameyang sta per firmare con il Deportivo La Coruña. L'accordo tra le parti è in fase di definizione. L’attaccante ex Barcellona tornerà in Liga, dove ha già giocato in passato. La società punta sul giocatore per rafforzare la rosa e migliorare la posizione in classifica. Nessun dettaglio sul contratto o sulla durata dell’accordo è stato ancora comunicato. La firma dovrebbe avvenire nelle prossime ore.