Nella notte, droni lanciati dall’Ucraina hanno colpito impianti logistici nel territorio russo, provocando almeno otto morti e oltre 60 feriti. L’attacco ha interessato principalmente strutture legate alla logistica del Cremlino. Non sono stati forniti dettagli sulla natura esatta degli obiettivi colpiti né sulla responsabilità specifica dell’attacco. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

È salito ad almeno otto morti e oltre 60 feriti il bilancio degli attacchi con droni lanciati nella notte dall’Ucraina contro obiettivi in territorio russo. Lo hanno riferito le autorità di Mosca. Tra i bersagli colpiti figurano due grandi magazzini logistici di Wildberries, il principale gruppo russo dell’e-commerce, situati a Kotovsk, nella regione di Tambov, e a Elektrostal, a est di Mosca. Entrambe le strutture hanno preso fuoco. Secondo il governatore della regione di Tambov, Yevgeny Pervyshov, sette lavoratori del turno notturno sono morti nell’attacco al deposito di Kotovsk e altre 25 persone sono rimaste ferite. Nella regione di Mosca, un drone ha colpito anche un deposito petrolifero a Noginsk, provocando un incendio e l’evacuazione di un ospedale ostetrico e di un edificio residenziale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Attacco ucraino su Mosca: colpiti gli impianti logistici del Cremlino. Otto i morti e diversi i feriti

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Massiccio ATTACCO di droni ucraini a Mosca, aeroporti chiusi

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