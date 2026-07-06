Nella notte, almeno 11 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev. Il sindaco della città ha confermato il numero di vittime, riferendosi a fonti mediche locali. La città è stata colpita da missili russi, che hanno danneggiato diverse aree. L’Ucraina ha accusato Mosca di aver commesso un crimine di guerra, mentre il Cremlino ha affermato che gli obiettivi colpiti erano militari.

Almeno 11 persone sono morte nell’ attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. Lo ha reso noto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, citando gli ultimi aggiornamenti che arrivano da fonti mediche nella mattinata successiva ai bombardamenti. I feriti sono 46, di cui 27 ricoverati, compresi tre bambini. Una pioggia di missili e droni ha colpito la capitale dell’Ucraina nella notte tra domenica e lunedì 6 luglio. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e le autorità avvertono che il numero delle vittime potrebbe aumentare. Sotto la supervisione della Procura della città di Kiev è stata aperta un’indagine preliminare con l’accusa che l’esercito russo abbia commesso un nuovo crimine di guerra che ha provocato la morte di civili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Pioggia di missili russi su Kiev: almeno 11 morti. L’Ucraina accusa Mosca di “crimine di guerra”, il Cremlino: “Colpiti obiettivi militari”

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Pioggia di missili e droni sullUcraina: numerose vittime, colpite Kiev, Dnipro e Odessa

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Massive Russia attack on Ukraine kills 13, injures over 80 in Kyiv reddit

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