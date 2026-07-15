LIVE Sonego-Collignon 5-4 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | sarà tie break nel 1° set?
Sonego e Collignon sono sul punteggio di 5-4 nel primo set, con il gioco in parità a 40-40. Collignon ha vinto un punto con una prima al corpo, mentre Sonego ha risposto con un colpo vincente. La partita si avvia a un eventuale tie break, dopo che il punteggio si era momentaneamente ristabilito a 30-30. La sfida prosegue con scambi brevi e strategie di gioco tese a conquistare il primo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Sempre lo schema palla corta + chiusura. 40-30 Con la prima Collignon. 30-30 Seconda vincente al corpo. 15-30 Con il dritto in cross vincente Collignon, dopo che la sua seconda aveva preso il nastro. 0-30 Monta sopra con il dritto anomalo l’azzurro. Meno due! 0-15 Palla corta e comoda chiusura di Sonego. 5-4 A zero l’azzurro. 40-0 Prima vincente. 30-0 Smorzata a segno, un’altra. 15-0 Seconda vincente slice Sonego. 4-4 Ma poi chiude il game. Ci avviciniamo al tie break! 40-15 Stecca di rovescio il belga. 40-0 Con il dritto in anticipo Collignon. 30-0 Servizio e comodo dritto. 15-0 Lungo l’attacco di rovescio italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego | Swiss Open Gstaad 2026 | Tennis Prediction Today
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