LIVE Sonego-Collignon 5-4 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | sarà tie break nel 1° set?

Notizia in breve

Sonego e Collignon sono sul punteggio di 5-4 nel primo set, con il gioco in parità a 40-40. Collignon ha vinto un punto con una prima al corpo, mentre Sonego ha risposto con un colpo vincente. La partita si avvia a un eventuale tie break, dopo che il punteggio si era momentaneamente ristabilito a 30-30. La sfida prosegue con scambi brevi e strategie di gioco tese a conquistare il primo set.