Durante l’undicesima tappa della Diamond League allo Stadio Olimpico di Londra, un atleta ha stabilito un nuovo record del mondo. Nel salto con l’asta, l’atleta ha superato la precedente misura mondiale. Un altro atleta è rimasto fuori causa a causa di un infortunio, mentre un’altra ha ottenuto il suo primo podio nel circuito. Inoltre, un velocista ha concluso la gara con un tempo di 9.84 secondi.

Allo Stadio Olimpico di Londra (Gran Bretagna) è andata in scena l’undicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Pomeriggio illuminato dal record del mondo sul miglio per mano di Josh Kerr, dalla world lead di Karsten Warholm sui 400 ostacoli, da un grande duello sui 100 metri. A fare notizia il ritiro di Armand Duplantis per un problema fisico, mentre l’Italia festeggia il terzo posto di Larissa Iapichino nel salto in lungo. RISULTATI DIAMOND LEAGUE LONDRA OGGI. MIGLIO (MASCHILE) – Il britannico Josh Kerr ha realizzato il nuovo record del mondo, correndo un magistrale 3:42.66: ottimo lavoro delle lepri e memorabile giro conclusivo di fronte al proprio pubblico per l’argento olimpico dei 1500 metri, che ha ritoccato lo storico 3:43. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Kerr da record del mondo! Duplantis infortunato, Iapichino sul podio in Diamond League, Ajayi 9.84

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L'atleta scozzese Josh Kerr rompe il record mondiale di 1 miglio con un tempo di 3:42.66, il precedente record mondiale era in vigore da 27 anni. reddit

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