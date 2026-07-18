Allo Stadio Guidobaldi di Rieti si è svolta la terza giornata degli Europei U18 di atletica. Anthony Del Pioluogo ha vinto la medaglia d’argento nel getto del peso con una misura di 19 metri. Belardi si è classificato quarto, mentre Candidi e Borello sono arrivati oltre la quinta posizione. Questa è la terza medaglia conquistata dalla squadra italiana in questa edizione della competizione.

Allo Stadio Guidobaldi di Rieti è andata in scena la terza giornata degli Europei U18 di atletica. Anthony Del Pioluogo ha conquistato la medaglia d’argento nel getto del peso con la misura di 19.81 metri, venendo superato all’ultimo tentativo dal tedesco Cléseio de Carvalho (20.15) e chiudendo così al secondo posti, davanti al polacco Adrian Dral (19.75), mentre Giuliano Pagot ha chiuso in settima piazza (17.94). Si tratta della terza medaglia per l’Italia in questa rassegna continentale di categoria. Gabriele Belardi ha chiuso al quarto posto nel salto con l’asta, superando 5.00 metri al secondo tentativo e non riuscendo ad agguantare il bronzo perché il ceco Lukas Kratochvil ha valicato la misura alla prima prova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Del Pioluogo regala la terza medaglia agli Europei U18. Belardi quarto, Candidi e Borello piazzati

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