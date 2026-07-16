Agli Europei U18 di atletica, iniziati oggi allo Stadio Guidobaldi di Rieti, è stato assegnato il primo titolo nella gara dei 3000 metri maschili, vinta dal britannico Joseph Scanes con il tempo di 8:09. Nella prima giornata, sono emersi risultati positivi per alcuni atleti italiani, tra cui Belardi, che si è qualificato per gli Europei. Borello e Candidi si sono distinti sui 400 metri, mentre Cecati ha avuto sfortuna nella stessa gara.

Agli Europei U18 di atletica, incominciati oggi allo Stadio Guidobaldi di Rieti, si è assegnato il primo titolo. La chiusura del programma della prima giornata nella località laziale è stata affidata ai 3000 metri maschili, dove il britannico Joseph Scanes si è imposto con il tempo di 8:09.19, davanti ai tedeschi Maximilian Rath (8:09.40) e Jonathan Albustin (8:10.01), mentre Luca Milanesi ha concluso al nono posto con il crono di 8:21.98. Soddisfazione completa per l’Italia nelle batterie dei 400 metri: tutti gli azzurri in gara sono stati promossi alle semifinali di domani. Nicolò Borello si è imposto nella propria serie in 48.00 (quinto crono del turno), mentre Edoardo Petriaggi ha chiuso in terza posizione (48. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Belardi promosso agli Europei U18. Borello e Candidi in luce sui 400, Cecati sfortunata

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