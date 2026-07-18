Oggi pomeriggio, l’Atalanta ha effettuato a Clusone le prime prove di difesa a quattro, dopo dieci anni di utilizzo della difesa a tre. La squadra ha svolto una partitella in famiglia aperta al pubblico per testare il nuovo modulo, introdotto dal nuovo allenatore. Nel frattempo, il portiere Ederson ha firmato un prolungamento contrattuale con il club.

Rivoluzione in campo. Oggi pomeriggio, per la prima volta dopo dieci anni di difesa a tre, l’Atalanta proverà in una partitella in famiglia aperta al pubblico il nuovo modulo portato da mister Sarri a Bergamo. Gli esperimenti, già iniziati a Zingonia in questa prima settimana di ritiro, si potranno vedere dal vivo alle 17 al centro sportivo Città di Clusone. È la prima amichevole estiva ma anche il primo test della nuova era con la coppia Sarri-Giuntoli, che ieri ha chiuso il prolungamento di contratto per Ederson (si vocifera fino al ‘31, ma la società non conferma). I tifosi sono impazienti: in centinaia hanno già acquistato il biglietto... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Bergamo.corriere.it - Atalanta, oggi a Clusone prime prove di difesa a quattro. Ederson ha prolungato il contratto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato, niente Milan per Ederson: ha rinnovato il contratto con l'AtalantaNel calciomercato, Ederson ha deciso di rinnovare il suo contratto con l'Atalanta, lasciando perdere un trasferimento al Milan.

Leggi anche: Éderson-Atalanta, si va avanti insieme: la Dea annuncia il rinnovo di contratto

Temi più discussi: A Clusone la prima uscita dell’Atalanta di Sarri; In duemila per la prima Atalanta di Sarri, alle 17 l’appuntamento a Clusone; A Clusone la prima uscita dell’Atalanta di Sarri; L'Atalanta di Sarri si svela a Clusone: amichevole alle 17 di sabato 18 luglio, la prevendita parte lunedì 13.

Motorata nerazzurra domani verso Clusone, tutte le info calcioatalanta.it/2026/07/17/mot… #atalanta #calcio x.com

Atalanta, oggi primo test contro l'Under 23 a Clusone. Si alza il sipario sulla nuova stagioneSabato pomeriggio in montagna per l’Atalanta di Maurizio Sarri in quella che sarà ovviamente la prima amichevole della stagione nella classica disputa tra prima squadra e Under 23. tuttomercatoweb.com

Atalanta, oggi a Clusone prime prove di difesa a quattro. Ederson ha prolungato il contrattoNel pomeriggio il tradizionale via alla stagione con la motorata dei tifosi in partenza dal Baretto. Chi sono i giovanissimi che stanno partecipando al ritiro ... bergamo.corriere.it